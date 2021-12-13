Türkiye Gazetesi

Covid-19’un Güney Afrika ortaya çıkan Omicron mutasyonu tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, 9 Aralık itibariyle, Omicron mutasyonunun 63 ülkeyi kapsayan 6 DSÖ bölgesinin tamamında tespit edildiğini ve mutasyonun aşıların etkinliğini azaltabileceğini aktardı.

AŞILAR KONUSUNDA HENÜZ KESİN BİR KANI YOK

Söz konusu mutasyonun Delta mutasyonundan daha az tehlikeli olabileceğini ifade eden DSÖ, "Omicron için bugüne kadar aşı etkililiği veya etkinliği hakkında sınırlı veri vardır ve kesin bir kanıt yoktur. Ön kanıtlar Omicron ile ilişkili enfeksiyon ve bulaşmaya karşı aşı etkinliğinde bir azalma olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Omicron mutasyonun Delta mutasyonun yayılma hızını aşabileceğini ve neden bu kadar hızlı yayıldığının henüz belli olmadığını açıklayan DSÖ ayrıca, "Mevcut veriler göz önüne alındığında Omicron'un topluluk iletiminin gerçekleştiği Delta mutasyonunu geride bırakması muhtemeldir" denildi.

İngiltere'de 'Omicron' alarmı: Hızla artabilir İngiltere'de Omicron varyantı vakalarının hızla artmasının ardından alarm seviyesinin 3'ten 4'e yükseltildi. Ülkede Omicron nedeniyle hastaneye yatışlar başladı. Uzmanlar gelecek haftalarda yatışların hızla artmasından endişe ediyor.

İngiltere hastanelerinde Omicron varyantı vakalarının tedavi gördüğü açıklandı İngiltere'de Bakan Nadhim Zahavi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı vakalarının hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

Omicron Türkiye'ye sıçradı: İzmir’de 5 istanbul’da 1 vaka İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni mutasyonu olan Omicron'un Türkiye'de iki ilde tespit edildiği öğrenildi. Bakan Koca yaptığı açıklamada İstanbul'da 1 İzmir'de ise 5 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.