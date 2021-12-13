Türkiye Gazetesi

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Financial Times'a verdiği röportajda, geçen ay Almanya'nın anti-dron tüfekleri ve anti-keskin nişancı sistemlerini Ukrayna'nın NATO Destek ve Tedarik Ajansı üzerinden almasını veto ettiğini belirtti.

Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını halen inşa ettiğine dikkati çeken Reznikov, "Aynı zamanda bizim savunma silahlarımızı da veto ediyorlar. Bu adil değil" dedi.

Adana’dan Ukrayna’ya film gibi operasyon: Tabut Ali yakalandı Adana polisi suç işlediği silahları tabuta sakladığı ve mezarlıkta yatıp kalktığı için Tabut Ali olarak bilinen firariyi Ukrayna’da yakalayarak Adana’ya getirdi.

NATO için kararı Ukrayna verecek ABD Başkanı Biden “NATO'ya katılım konusunda kararı sadece Ukrayna halkı verebilir" dedi

NATO'dan Rusya'ya Ukrayna uyarısı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim konusunda Rusya'nın gerilimi düşürmesi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve demokrasiye geri dönmesi gerektiğini belirtti.