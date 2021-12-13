Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 30 yıl önce çeken Sovyetler Birliği’nin ardından birliğe üye olan ülkelerden yaşanan toplumsal ve ekonomik sıkıntılara ilişkin açıklamaları En Yeni Tarih adlı belgeselde yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, dağılma döneminde yaşanan ekonomik zorluklar çok fazla kişinin ek iş yapmasına neden olduğunu belirtti.

“TAKSİCİLİK YAPTIM”

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 1991 yılındaki çöküşünün tarihi Rusya’nın sonunu getirdiğin, söyleyen Putin o dönemlerde SSCB'nin çöküşünden sonra geçimi sağlamak için ek iş olarak kendi aracılıyla taksicilik yaptığını açıkladı. Putin, “Bazen fazladan para kazanmak zorunda kaldım. Yani, taksicilik yaptım. Dürüst olmak gerekirse bu konu hakkında konuşmak hoş değil ama ne yazık ki durum buydu” dedi.

Biden, Ukrayna krizi için bir kez daha gözdağı verdi: ‘Putin mesajı aldı’ Dün gerçekleşen kritik Biden-Putin görüşmesinin ardından, ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanının Ukrayna'yı işgal etmesinin ağır sonuçları olacağını ancak Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin şu anda masada olmadığını bildirdi. Joe Biden, Putin'in söz konusu durumun doğuracağı sonuçları net bir şekilde anladığını düşündüğünü söyledi.