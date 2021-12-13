Endonezya'nın Bali adasındaki turistler ve gönüllüler, Berawa Plajı'nda karaya vuran tonlarca plastik atık ve çöplerin temizlenme çalışmalarına katılıyor.
Muson mevsimi boyunca etkili olan yağış ve rüzgarlar, tonlarca atığın kıyıya sürüklenmesine neden olurken Bali'nin popüler plajını plastik çöp, ahşap ve diğer atık malzemelerle kaplıyor.
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Muson rüzgarları tonlarca plastik atık ve çöpü Bali plajlarına taşıyor
13.12.2021 - 16:45 | Son Güncelleme: 13.12.2021 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Dünyanın önemli turizm yerlerinden biri olan Bali’nin sahilleri atıkla doldu, Muson rüzgarları nedeniyle kıyıya sürüklenen tonlarca atık, sahili kapladı. Endonezya’ya bağlı ada ülkesinde turistler ve gönüllüler sahillerdeki atıkları temizlemek için çalışma başlattı.
Endonezya'nın Bali adasındaki turistler ve gönüllüler, Berawa Plajı'nda karaya vuran tonlarca plastik atık ve çöplerin temizlenme çalışmalarına katılıyor.
Etiketler : Bali,Endonezya,Berawa Plajı,
813306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/813306.aspx
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