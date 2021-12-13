Türkiye Gazetesi

Endonezya'nın Bali adasındaki turistler ve gönüllüler, Berawa Plajı'nda karaya vuran tonlarca plastik atık ve çöplerin temizlenme çalışmalarına katılıyor.





Muson mevsimi boyunca etkili olan yağış ve rüzgarlar, tonlarca atığın kıyıya sürüklenmesine neden olurken Bali'nin popüler plajını plastik çöp, ahşap ve diğer atık malzemelerle kaplıyor.

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