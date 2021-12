Türkiye Gazetesi

ABD’nin 5 eyaletinde etkili olan hortum felaketinde can kaybı artıyor. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarına decam ediyor. Hortumun yerle bir ettiği eyaletlerde görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.





Kentucky eyaletinde en az 70 kişinin öldüğü belirtilirken, Eyalet Valisi Andy Beshear “Bu, eyaletimiz tarihindeki en yıkıcı hortum olayı oldu. Yaşanan yıkım seviyesi şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor” diyerek felaketin boyutunu açıklamıştı.





ABD’nin Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde yaşanan hortum felaketinde görüntüler felaketin boyunu ortaya koyarken can kaybı sayısı da netleşmeye başladı. Kentucky eyaletindeki hortum felaketine ilişkin açıklama yapan Vali Andy Beshear, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, can kaybının gün sonuna kadar 100’ü geçebileceğini belirtti. Vali Beshear, “Bu, eyaletimiz tarihindeki en yıkıcı hortum olayı oldu. Yaşanan yıkım seviyesi şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor” dedi. Yaşanan felaket sonrası ortaya çıkan fotoğraflar felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.







“HAYAL EDİLEMEZ BİR TRAJEDİ”



Biden, yaşanan hortum felaketini "hayal edilemez bir trajedi" olarak nitelendirmiş, "Bu sabah, ABD'nin orta kesimindeki yıkıcı fırtınalar hakkında bilgilendirildim. Sevilen birini böyle bir fırtınada kaybetmek düşünülemez bir trajedi. Hayatta kalanları arama ve hasar tespitleri devam ederken, ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamak için valilerle birlikte çalışıyoruz" demişti.







