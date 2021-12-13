Türkiye Gazetesi

Covid -19'un çıkış noktası olan Çin'de ilk Omicron varyantı görüldü. Devlete ait Tiencin Daily News gazetesinde yer alan habere göre, Tiencin'deki yurt dışı kaynaklı bir vakada Omicron varyantı tespit edildi.

Kente 9 Aralık'ta yurt dışından gelen kişinin Covid -19 testinin pozitif çıktığı, yapılan DNA analizinde hastada Omicron varyantına rastlandığı belirtildi. Hastanın, Covid -19 hastanesinde izolasyon altında tedavi gördüğü kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Covid -19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.



Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüsün yeni mutasyonu "Nu", bütün dünyada endişeye sebep oldu. Bilim adamları bile hala virüsü tanımlayamazken Türkiye dahil birçok ülke varyantın görüldüğü yerlere seyahati yasakladı. Peki, 'B.1.1.529' koduyla biline Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Aşılıları öldürür mü?



'3 doz aşı Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağlıyor' Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, üç doz aşının Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağladığını ve bu konuda endişeye gerek olmadığını söyledi.