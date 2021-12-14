Türkiye Gazetesi

Fransa'da Müslümanlara karşı düşmanlık her geçen gün biraz daha artıyor. LCI televizyonuna konuk olan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, son dönemde 99 camide aşırıcılık şüphesiyle denetim gerçekleştirdiklerini söyleyerek, bunlardan 21'inin kapatıldığını, 6'sının kapatılma sürecinin devam ettiğini söyledi. Bu adımların "ayrılıkçı" yasa temelinde atıldığını ifade eden Darmanin, cumhuriyetçiler ve aşırı sağcıları ayrılıkçı yasanın maddelerini oylamadıkları için eleştirerek, yasa sayesinde Fransa tarihinde ilk defa bu sayıda cami kapatılmasıyla övündü. Denetim yapılan 36 camiye Cumhuriyet yasalarıyla ters düşmedikleri için dokunmadıklarını belirten Darmanin, bunlardan bazılarının dışarıdan fon almayı durdurduğunu, bir caminin de aşırıcılıkla suçlanan imamın görevine son verdiğini aktardı. Darmanin, camilere yönelik denetimlerin devam edeceğini de belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaştığı ülkede, Müslümanlara seslenen Darmanin, Fransa'daki Müslümanların geneliyle dertleri olmadığını iddia etti.



Fransa’da cumhurbaşkanlığına aday olan aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour’un ülkedeki “Müslümanları asimile etme” çağrısı, son dönemlerde Batı’da yaşanan İslamofobik saldırıları yeniden gündeme getirdi.

MEZARLIKTA VANDALİZM

Öte yandan ülkenin kuzeydoğusundaki Mulhouse şehrinde ise Müslüman mezarları tahrip edildi. Mulhouse'daki mezarlığın bir bölümünde bulunan onlarca Müslüman kabrinin tahrip edilmesinin ardından Belediye Başkanı Michele Lutz saldırıyı kınadığını açıkladı. Mezarlara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Lutz, olaya ilişkin bir kişinin suç duyurusunda bulunduğu bilgisini paylaştı. Mulhouse polisi de saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

MÜSLÜMAN KURULUŞLAR SALDIRIYI KINADI

Fransa İslam Konseyi (CFCM) Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. CFCM'den yapılan açıklamada, ilgili ailelerle dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, yetkililere, bu eylemin faillerini bulmak için mümkün olan her şeyi yapma çağrısında bulunuldu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden de (DİTİB) yapılan açıklamada, Müslüman mezarlarına yönelik saldırıdan üzüntü duyulduğu bildirildi. Söz konusu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması konusunda güvenlik güçlerine güvenildiği belirtilerek "Her canlının hayat hakkı olduğu gibi sevdiklerimizi ebediyete uğurladığımız mezarlıklar da şüphesiz saygıyı hak etmektedir. Vandalizmin buralara kadar uzanması üzüntü verici olsa da, bu tür hareketlerin Fransa'yı temsil etmediğini bilmek, bizi geleceğe dair umutlandırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Batı'da müslümana şiddet artıyor! En çok İslamofobik saldırı İngiltere’de Fransa’da cumhurbaşkanlığına aday olan aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour’un ülkedeki “Müslümanları asimile etme” çağrısı, son dönemlerde Batı’da yaşanan İslamofobik saldırıları yeniden gündeme getirdi.