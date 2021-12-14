Türkiye Gazetesi

Hindistan'da düğün organizasyonunda gelin ve damatın sahne şovu sırasında kaza meydana geldi. Bindikleri salıncağın ipinin kopması sonucu çift metrelerce yüksekten yere çakıldı.



Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde gelin ve damat sahnede salıncak, dansçılar ve volkanlar ile şov yapmak istedi.



Şov sırasında gelin ve damadın bindiği salıncağın ipinin yanarak kopması ile çift yaklaşık 4 metre yüksekten yere çakıldı. Çiftin düştüğünü görenler çığlık atarken, birçok kişi yardım için sahneye koştu. Çiftin kazada hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.





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