Türkiye Gazetesi

“Phys” internet sitesinde yer alan haberde Amerikan Jeofizik Birliği Konferansı’nda sonuçları paylaşılan araştırmaya göre karbondioksit oranın artmaya devam etmesi durumunda ABD’de ciddi yıkım ve can kayıplarına neden olan kış kasırgaları, bu yüzyılın sonunda 9 kat daha güçlü hale gelebileceğini söyledi.

SIKLIK DEĞİL YIKICI GÜCÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Mayfield şehrini vuran kasırgadan önce kaleme alınan araştırma, küresel ısınmayla birlikte iklim değişikliklerinin sonuçlarının görülmeye başlandığı son dönemlerde kasırgaların sıklığına değil, yıkıcı gücüne odaklandı.

POTANSİYEL TEHLİKENİN ALTI ÇİZİLDİ

Çalışmanın yazarı Illinois Üniversitesi Atmosfer Bilimleri Başkanı Jeff Trapp, gelecekte, mevcut iklim şartlarında daha önce deneyimlenmeyen çok güçlü doğa olaylarının yaşanma potansiyeli olduğunu ifade etti.

KIŞ FIRTINALARININ NİTELİĞİ DEĞİŞTİ

Trapp, araştırmasında, kış fırtınalarının niteliğine dair radikal değişikleri tespit ederken sıcaklık artışıyla beraber rüzgar hızı, dönüşü ve yol uzunluğunu dahil ettiği bir formül kullandığında rüzgar hızının yaklaşık yüzde 14, gücünün ise 9 kat arttığı sonucuna ulaştı

ABD’deki hortumun bilançosu belli oldu: 64 kişi öldü ABD’nin Kentucky eyaletindeki hortumda 64 kişinin öldüğü, Vali Andy Beshear tarafndan doğrulandı. Vali 105 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.