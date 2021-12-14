Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cap-Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Haiti'nin Cap-Haitien şehrinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucunda ilk belirlemelere göre civardaki 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, onlarca yaralı da hastaneye kaldırılmıştı.
Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyon patladı: En az 40 ölü Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu en az 40 kişi öldü. Tankerin devrildikten sonra sızan akıtı toplamak için olay yerine gelen bir çok kişi olduğu ve ölenlerin sayısının bu nedenle arttığı öğrenildi.
Haiti Devlet Başkanının suikastçısı kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul’da yakalandı Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’ye suikast düzenleyerek öldüren ve uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Samir Handan ABD’den Ürdün’e giderken İstanbul’da yakalandı.