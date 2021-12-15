Türkiye Gazetesi

Afganistan'da Taliban'ın ağustos ayında yönetimini devralmasının ardından ilan edilen geçici hükûmetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, kadınların çalışması, kızların eğitimi ve Taliban'ın uluslararası ilişkilerindeki hedeflerini anlattı. Muttaki, ülkede hâlihazırda 34 vilayetin 10'unda kız çocuklarının 12. sınıfa kadar okuduğunu, özel okul ve üniversitelerin eğitimlerine kesintisiz devam ettiğini belirtti. Muttaki "Yönetimde ve siyasette ilerleme kaydettik. Her geçen gün de daha çok deneyim kazanacağız. Yaptıklarımız, ilkesel olarak kadınların topluma katılmasına ilişkin verdiğimiz söze sadık olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

ABD İLE İYİ İLİŞKİ İSTİYOR

ABD ile herhangi bir problemleri olmadığını ve iyi ilişki kurmak istediklerini söyledi. Muttaki "Afganistan'a karşı uygulanan yaptırımların kimseye bir faydası olmayacaktır. Washington ve diğer yönetimler dondurulan 10 milyar dolarlık fonlarımızı bize vermelidir" dedi. ABD'nin, Taliban tarafından yönetilen ülkenin kendi ayakları üzerinde durduğunu gördükten sonra 'zaman içerisinde Afganistan'a yönelik politikasını yavaş yavaş değiştireceğini' umduğunu dile getirdi. "ABD'ye, Amerikan ulusuna son sözüm; siz harika ve büyük bir milletsiniz" diyen Muttaki "Afganistan konusunda uluslararası kurallara dayalı politika yapmaya, farklılıkları sonlandırmaya, aramızdaki mesafeleri kısaltmaya ve Afganistan'la iyi ilişkileri seçmeye cesaret etmek için yeterince sabır ve büyük bir kalbe sahip olmalısınız. İlişkilerin her geçen gün daha da iyiye gitmesini umuyoruz" sözleriyle ABD yönetimine mesaj gönderdi.

Taliban yeni ordu kuruyor Afganistan Savunma Bakanlığı "Disiplinli, donanımlı, dürüst, sorumlu bir ordu kurmak için çalışmalara başladık" açıklaması yaptı.

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