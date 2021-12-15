Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Pakistan'ın başşehri İslamabad’da pazar günü düzenlenecek olan olağanüstü toplantıda, bir heyetin Kâbil'e ziyaret gerçekleştirmesi planlanacak. Edinilen bilgiye göre Kâbil’e gitme niyeti olan İİT üyeleri arasında Türkiye, Pakistan, Azerbaycan, Endonezya, Malezya, Katar ile bazı Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika ülkeleri bulunuyor. Kâbil ziyaretine ayrıca son dönemde bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed en-Nahyan’ın da katılabileceği belirtildi. İİT bakanlarının, Taliban hükûmetinin atacakları adımları görmek istediğini vurgulayan diplomatik kaynaklar, henüz Taliban’ın resmî olarak tanınma noktasında olmadığını ve şimdilik sadece angajmana girildiğini söyledi. Taliban’ın uluslararası topluma angajmanının artırılmasının önemli kıstaslar arasında olduğuna dikkat çeken kaynaklar “Bu ziyaret de angajmana katkı sağlayacak. Taliban’dan özellikle insan hakları, özgürlük, kadınların iş hayatında yer alması, kız çocuklarının eğitimi ve Afganistan toplumun bütün kesimini kapsayacak bir hükûmet kurulması gibi bazı somut adımlar bekliyoruz" dedi.

Taliban'dan ABD'ye çağrı: Siz harika ülkesiniz, iyi ilişkiler kuralım “ABD'nin, zamanla Afganistan'a yönelik politikasını yavaş yavaş değiştireceğini umuyorum" diyen geçici Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Taliban yeni ordu kuruyor Afganistan Savunma Bakanlığı "Disiplinli, donanımlı, dürüst, sorumlu bir ordu kurmak için çalışmalara başladık" açıklaması yaptı.