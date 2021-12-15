Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde öğleden sonra başlayan yangında onlarca kişi içeride mahsur kaldı.
İÇERDE 160 KİŞİNİN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Yangının başladığı andan yarım saat sonra üçüncü seviyeye yükseldiği bildirilirken, mağazaların ve ofislerin bulunduğu binada 160 kişinin mahsur olduğu açıklandı.
İlk bilgilere göre de 100'den fazla kişi, binanın beşinci katındaki açık hava alanına tahliye edildi.
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