Türkiye Gazetesi

Fransa, 9 yıldır Mali’de konuşlanan askerlerini geri çekmeye başlamasının ardından dün Kimbuktu şehrinde görevli askerlerini de bölgeden çekti. Askeri üste konuşlanan 150 askerin de ayrılmasının ardından üsteki Fransız bayrağı indirilerek yerine Mali bayrağı asıldı.

BM BAĞLI 2 BİN 200ASKER BÖLGEDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Fransa’nın Mali’deki Barkhane Operasyonunda görevli General Etienne du Peyroux, Fransa’nın artık bölgede "farklı bir şekilde mevcut olacağını” söylerken, Barkhane Operasyonunun amacının Mali’nin gücünü, her zaman ortaklık içinde kendilerine teslim etmek olduğunu ifade etti. Fransız ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, Mali’nin bölgede Birleşmiş Milletlere bağlı yaklaşık 2 bin 200 askerden oluşan bir birliğin kalıcı olarak konuşlandırıldığını söyledi.

Fransız Ordusu, Mali’deki üslerin tahliyesini gerçekleştirdi ancak Gao kentinden henüz çekilmedi. Mali’de Şubat ayında demokratik bir seçim yapılması bekleniyor ancak Batı Afrika Devleti Ekonomik Topluluğu (EKOWAS), Ocak ayına kadar bölgede ilerleme kaydedilmediği takdirde ek yaptırımlar ile karşı karşıya kalacağını açıkladı.

2013 YILINDA ASKERİ HAREKAT BAŞLATILMIŞTI

Mali’de 2012 yılında ayrılıkçı bir grubun başlattığı silahlı çatışmalar bölgede büyük bir kriz başlatmış, Burkino Faso ve Nijer’de dahil olmak üzere komşu ülkelere yayılan çatışmada, bölgede güvenlik sorunu yaşanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 2 Şubat 2013’te Mali’de askeri harekatın başladığını ilan etmişti.

Fransa, İngiltere'ye karşı yeni tedbirler aldı Fransa, Omicron mutasyonuna bağlı ilk can kaybının yaşandığı İngiltere’ye karşı yeni tedbirler almayı planlıyor.

Fransa'da islamiyet karşıtlığı artıyor: 21 cami kapatıldı Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede 21 caminin kapatıldığını açıklarken, Mulhouse şehrinde ise Müslüman kabirleri tahrip edildi

Fransa'da çirkin saldırı! Müslüman mezarlarını tahrip ettiler Fransa'da Müslüman mezarlığına saldırı düzenlendi. Çok sayıda mezar tahrip edildi.

Fransa'da vaka sayısı 8 milyonu geçti Fransa'da, koronavirüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 61 bin 340 vakayla, virüs bulaşan kişi sayısı 8 milyon 48 bin 931'e çıktı.