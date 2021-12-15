Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Google, aşı zorunluluğu getirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre çalışanlarının en az 18 Ocak’a kadar aşı olmaları gerektiğini ve olmayanlarına karşı sert önlemler alınacağını açıkladı.

MAAŞ KESİNTİSİNİN ARDINDAN İŞTEN ATILACAKLAR

Şirket, çalışanlarının aşı olmamaları durumunda ilk olarak maaşlarının kesileceğini daha sonra işten atılacaklarını söyledi. Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren Google tarafından yazılı olarak çalışanlarına iletilen notta, çoğu ABD çalışanının, Başkan Biden'ın yürütme emrinden kaynaklanan aşı şartları kapsamına gireceği belirtildi.

OFİSE GEÇİYORLAR

Teknoloji endüstrisinin çoğu işe dönüş planlarını geciktirirken, Google ofise geri dönmeye hazırlanıyor. Ofise dönüş hazırlıkları sırasında aşı zorunluluğu kararı alan şirket, çalışanların aşı durumlarını beyan etmek, kanıt gösteren belgeleri yüklemek ve tıbbi veya dini bir muafiyet için başvurmak için 3 Aralık'a kadar süreleri olduğunu aktardı.

Google, bu tarihten sonra belgelerini yüklememiş, aşılanmamış ve muafiyet talepleri onaylanmayan çalışanlarla iletişime geçeceğini vurguladı.

SON TARİH 18 OCAK

Paylaşılan notta, aşılama kurallarına 18 Ocak tarihine kadar uymayan çalışanların 30 gün boyunca “ücretli idari izne” alınacağının altı çizildi. Google, bu tarihten itibaren hala aşılanmamış çalışanları altı aya kadar “ücretsiz kişisel izne” çıkaracağını ve ardından işten çıkarılacaklarını bildirdi.

ABD BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

ABD’de Başkan Biden, 100 veya daha fazla çalışanı olan şirketlere, çalışanlarının 18 Ocak'a kadar tam olarak aşılanmaları veya düzenli olarak Covid-19 testlerini yaptırmaları kararı almıştı. Google da, 150 binden fazla çalışanından, ofise gelip gelmemelerine bakılmaksızın aşı durumlarını iç sistemlerine yüklemelerini istedi ve şirket, Biden'ın emrini uygulamayı planladığını belirtti. Şirket, "Bir Google binasına giren herkes tam olarak aşılanmış olmalı, çalışmalarına izin veren onaylı bir konaklama birimine sahip olmalıdır" diyerek, "sık testlerin aşılamaya geçerli bir alternatif olmadığını" da sözlerine ekledi.

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