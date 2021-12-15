Türkiye Gazetesi

Hırvatistan ve Slovenya Sağlık Bakanlıkları, bu ülkelerde ilk Omicron varyantı vakalarının tespit edildiğini duyurdu.

Yetkililer, Omicron varyantının yeni yıl tatilinden sonra Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da da görülmesinin beklendiğini ifade ediyor.

Bu arada Hırvatistan'da son 24 saatte 3 bin 71, Slovenya'da bin 712, Sırbistan'da bin 547, Bosna Hersek'te 684 COVID-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte COVID-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı Hırvatistan'da 56, Slovenya'da 10, Sırbistan'da 32, Bosna Hersek'te 81 oldu.

DSÖ'den omicron uyarısı: Hafif semptomlar aldatmasın salgın bitmeyecek Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı uyardı. DSÖ yeni varyantın, diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlar göstermesinin salgının biteceği anlamına gelmediğini bildirdi.

DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması DSÖ, Omicron varyantının 77 ülkeye yayıldığını söyleyerek, salgının daha önce hiçbir mutasyonda görülmemiş bir hızla bulaştığını bildirdi.

Pfizer, Omicron'a karşı yüzde 89 etkili ilaç üretti ABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüsün omicron varyantı için geliştirdiği ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı.