Türkiye Gazetesi

Formula 1 yarışlarının en çok birincilik kazanan isimlerinden biri olan Mercedes'in başarılı pilotu Lewis Hamilton, Elizabeth tarafından tarafından kendisine verilen şövalyelik ünvanının ardından nişanını resmi törenle aldı. Lewis, artık 'Sir Lewis Hamilton' olarak anılacak.

WINDORS KALESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Büyük Britanyalı Hamilton, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende, nişanını Prens Charles'ın elinden aldı. "Sir" unvanı kazanan 36 yaşındaki Hamilton, motor sporlarındaki başarıları ve katkılarından dolayı bu nişana layık görüldü.

Formula 1'de 7 kez şampiyon olan Hamilton, organizasyonda 103'er kezle en çok yarış ve en çok pole pozisyonu kazanan pilot unvanını elinde bulunduruyor. Hamilton, 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından motor sporlarındaki hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı'na da layık görülmüştü.

Büyük Britanyalı pilot, Stirling Moss, Jackie Stewart ve Jack Brabham'ın ardından şövalye ilan edilen dördüncü Formula 1 pilotu oldu.

SON YARIŞTA VERSTAPPEN'E YENİLMİŞTİ

Büyük Britanyalı pilot, pazar günü Abu Dabi'de koşulan sezonun son yarışında Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'e karşı 8. şampiyonluk için mücadele etmişti.

Kazaların, pit stop stratejilerinin damga vurduğu yarışın bitimine 6 tur kala Williams pilotu Nicholas Latifi kaza yapınca piste güvenlik aracı girmiş ve Verstappen yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmuştu.

Yarış direktörü Michael Masi, Vestappen'in tur bindirmesi gereken otomobillere güvenlik aracını geçme izni verince iki pilot son turda baş başa kalmış, lastikleri yeni olan Hollandalı pilot yaptığı atakla kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.

Formula 1'de Hamilton'ın serisi sona erdi, şampiyon Max Verstappen Max Verstappen, Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'sinin son turunda Lewis Hamilton'ı geçti ve şampiyonluğa ulaştı.

Suudi Arabistan GP'de kazanan Lewis Hamilton oldu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

F1 Katar Grand Prix'sinin kazananı Hamilton oldu Lewis Hamilton, Katar Grand Prix'sinde yapılan yarısı birinci tamamladı.