Türkiye Gazetesi

Avustralya Yayın Kurumu’nun haberine göre Devonport kentindeki Hillcrest İlköğretim Okulu’nda yapılan bir kutlama sırasında öğrencilerin zıpladığı şişme kale rüzgarda savruldu. Şişme kaleyle 10 metre yükseklikten yere düşen öğrencilerden 2’si yaşamını kaybetti. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Tazmanya polisi, yaralı çocukların olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Yaşananları ‘üzücü’ olarak nitelendiren ve hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Tazmanya polisinden Komiser Debbie Williams, “Bugün Hillcrest İlköğretim Okulu'nda meydana gelen bir trajik olaydan sonra iki çocuğun öldüğünü doğrulayabilirim” ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Mahremiyetin korunması için bu aşamada ölümler veya yaralananlar hakkında daha fazla ayrıntı veremeyeceğini açıklayan Tazmanya polisi, olayla ilgili öğleden sonra Devonport kentinde basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

Avustralya orman yangınlarıyla mücadele ediyor Avusturalya’nın turistin bölge Margaret River’da süren orman yangınları nedeniyle 45 kişi bölgeden tahliye edilirken, 6 bin hektardan fazla alan yangından etkilendi.