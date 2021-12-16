Türkiye Gazetesi

ABD'nin Colorado eyaletinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda toz fırtınası meydana geldi. Hayatı olumsuz yönde etkileyen dağlar üzerindeki toz fırtınasıyla beraber, elektrik kesintileri de yaşandı. Meteorologlar olağandışı fırtınayı "dust bowl (toz çanağı)" olarak nitelendirdi ve hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgarlara yol açtığını belirtti. Bir kamyonun şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrildiği görüldü.



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