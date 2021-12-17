Rusya’ya, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet F-16 tipi savaş uçağının, Suriye'nin başkenti Şam'a seyir füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit yaptığı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet F-16 savaş uçağı Şam Havalimanı’na 8 seyir füzesiyle saldırı düzenledi. Suriye Hava Savunması, Pantsir-S sistemleriyle İsrail uçaklarının fırlattığı 7 füzeyi imha etti. Hava saldırısı sonucunda bir maddi varlıklar deposu hasar gördü, 1 kişi hayatını kaybetti" dedi.
İran’dan çapıcı iddia: Saldırıların ardında İsrail var İran’ın Natanz Nükleer Tesisi’ne aynı yıl içerisinde peş peşe saldırılar gerçekleşmişti. Saldırıların ardından İran’dan çarpıcı bir ropar yayınlandı. Yayınlanan raporda saldırıların arkasında İsrail’in olduğu belirtildi. Raporda yapılan saldırı planının detayları tek tek paylaşılırken İran'dan “Teknik açıdan bakıldığında düşmanın planı oldukça güzel” açıklaması geldi.
İsrail güçleri Filistinliyi sokak ortasında öldürdü İşgal altındaki Kudüs’te İsrail polisinin barbarlığı sınır tanımıyor. İsrail güçleri 1 Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi’ye bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği iddiası ile 1 Filistinliyi sokak ortasında vurarak öldürdü.
İsrail Şam Havalimanı'na 8 füze attı, 1 kişi öldü
Rusya, İsrail’in F-16 savaş uçaklarıyla Şam Havalimanı'na 8 seyir füzesi fırlattığını ve saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rusya’ya, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet F-16 tipi savaş uçağının, Suriye'nin başkenti Şam'a seyir füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit yaptığı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet F-16 savaş uçağı Şam Havalimanı’na 8 seyir füzesiyle saldırı düzenledi. Suriye Hava Savunması, Pantsir-S sistemleriyle İsrail uçaklarının fırlattığı 7 füzeyi imha etti. Hava saldırısı sonucunda bir maddi varlıklar deposu hasar gördü, 1 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Etiketler : israil,füze,şam,saldırı,