Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) görevdeki 46. başkanı olan Amerikalı politikacı ve eski avukat Joe Biden'in 2024 seçimlerinde de aday olmayı planladığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklamay yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, "Harris ve Biden'ın ne konuştuğuna ilişkin size bilgi veremem ancak şu an söyleyebileceğim tek şey, Biden'ın 2024'te yeniden aday olmayı planladığı." dedi.

"BIDEN YARDIMCILIK İÇİN YENİDEN HARRIS'İ DÜŞÜNEBİLİR"

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Wall Street'e verdiği röportajdaki "Biden ile adaylık meselesini hiç görüşmedik." sözlerine değindi.

Bir gazetecinin, Harris'in sözlerine işaret ederek, Biden'ın adaylığı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Jean-Pierre, "Harris ve Biden'ın ne konuştuğuna ilişkin size bilgi veremem ancak şu an söyleyebileceğim tek şey, Biden'ın 2024'te yeniden aday olmayı planladığı." dedi.

Jean-Pierre, Biden'ın başkan yardımcılığı için tekrar Harris'i düşünebileceğini de sözlerine ekledi.

KAÇIRILAN ABD'Lİ MİSYONERLER AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, Haiti'de kaçırılan ABD'li misyonerlerin serbest kalmasından memnun

Sözcü Yardımcısı Jean-Pierre, Haiti'de 16 Ekim'de bir çete tarafından kaçırılan ve kişi başına 1 milyon dolar fidye istenen ABD'li misyonerlerin tamamının serbest bırakılmasına ilişkin olarak da "Bu kişilerin serbest kalmasından ve gereken tedaviyi görmelerinden memnunuz." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, misyonerlerin kurtarılması için çalışan Federal Soruşturma Bürosu, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kolluk kuvvetlerine teşekkür etti, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da bu konuda 2 ayı aşkın süredir çabaladığını söyledi.

ABD'li vekil, Biden'ı protesto için 8 saat 32 dakika konuştu ABD Temsilciler Meclisinin Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Başkan Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini oylatmamak için akşamdan sabaha kadar konuştu.

Biden'ın yetkileri geçici olarak Harris'e verilecek ABD Başkanı Joe Biden cuma günü Walter Reed Tıp Merkezi'nde rutin bir sağlık kontrolünden geçmeyi planlıyor. Biden'a yapılacak kolonoskopi esnasında başkanlık yetkileri geçici olarak Kamala Harris'e verilecek.

Biden'a güven düştü, ABD'de yeniden Trump sesleri yükseliyor ABD'de yapılan bir ankete göre Joe Biden'a olan güven gittikçe azalıyor. 2024 seçimlerinde ise eski Başbakan Donald Trump'ın aday olması isteniyor.