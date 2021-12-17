Türkiye Gazetesi

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde 37 sandalye kazanarak Meclis’in ikinci büyük grubu olan eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki "Takaddüm" ve ittifaklarla sandalye sayısını 34'e çıkaran Hamis Hançer liderliğindeki "Azim" koalisyonları, hükûmet kurma müzakerelerini ortak bir komiteyle yürüteceklerini duyurdu.

2003 SONRASI BİR İLK

Ülkenin iki büyük Sünni siyasi oluşumunun bu hamlesi, 2003 sonrası ilk defa "büyük Sünni koalisyonu oluştu" şeklinde yorumlanıyor.

Irak Araştırma ve Düşünce Merkezi Başkanı İhsan Şammari, söz konusu iki Sünni koalisyon arasında ideolojik olarak görüş ayrılığı bulunsa da "yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve Sünni bölgelerin yeniden imarı" gibi konularda ortak görüş ve vizyona sahip olduklarını söyledi.

Irak'taki siyasi gruplar, Yüksek Federal Mahkemesi nihai seçim sonuçlarını onaylamadığı için henüz resmî olarak hükûmet kurma müzakerelerine başlamadı. İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçimlerin iptali için Yüksek Federal Mahkemesine başvurmuş, mahkemenin bu başvuruyu 22 Aralık'ta görüşeceği bildirilmişti.

Koalisyon güçleri Irak'tan resmen çekildi Irak hükûmeti, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin muharebe görevinin resmen sona erdiğini açıkladı.

Irak Rus savaş uçağı yerine Bayraktar TB2 İHA alacak Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) almaya karar verdiği iddia edildi.