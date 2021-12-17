NATO, 2022 yılında kullanmak üzere yeni bütçe paketini belirledi. NATO’nun giderek artan politik açılımı nedeniyle yeni dönemde sivil işler için daha büyük bir bütçe oluşturuldu. NATO tarafından yapılan açıklamada, ‘’Müttefikler NATO'nun 2022 sivil ve askeri bütçelerini kabul etti. Sivil bütçe 289,1 milyon euro ve askeri bütçe ise 1,56 milyar 2uro olarak belirlendi’’ ifadelerine yer verildi.
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Açıklamada, “Sivil ve askeri bütçelere ek olarak, ittifakın üçüncü temel ortak finanse edilen unsuru NATO Güvenlik Yatırım Programıdır (NSIP). Büyük inşaat ve komuta ve kontrol sistemi yatırımlarını kapsayan NSIP için 2022 tavanı 790 milyon eurodur’’ ifadeleri kullanıldı.
2021 SEVİYESİNE GÖRE YÜZDE 8,9 ARTTI
NATO’nun sivil bütçesi, sivil personel, işletme maliyetleri ve sivil program harcamaları için fon sağlayarak, 2021 seviyesine göre yüzde 8,9 arttı. Bu maliyet artışının ana itici gücünün, NATO'nun devam eden siber adaptasyonu olduğu bildirildi. Askeri bütçe ise NATO Komuta Yapısı Karargahlarının ve dünya çapındaki programların, misyonların ve operasyonların işletme maliyetlerini kapsıyor.
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