Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl hazırlanan ve ülkelere göre terör faaliyetlerinin değerlendirildiği rapor yayınlandı.

DEAŞ'LE MÜCADELE ÖNE ÇIKTI

Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda önceki yıllarda olduğu gibi yine DAEŞ'le mücadele konusu öne çıktı.

DAEŞ'in özellikle Afrika kıtasındaki yayılımına dikkat çekildi. Bu durumun terörü ve buna bağlı ölümleri artırdığı belirtildi.

2020'DE TERÖRDEN KAYNAKLI ÖLÜMLER ARTTI

Rapora göre, 2020 yılında terör saldırısı kaynaklı ölümler bir önceki yıla oranla yüzde 10'dan fazla arttı.

Raporun Türkiye bölümünde ise PKK, DAEŞ ve FETÖ terör örgütlerine yer verildi.

Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele platformlarına aktif katkı sağladığı hatırlatıldı.

PKK'nin ülkede polis ve orduya yönelik saldırılar planladığı ve Avrupa genelinde mali kaynak topladığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin etkisiz hale getirdiği PKK'lılara ve verdiği şehitlere ilişkin istatistikler paylaşıldı.

Raporda Fetullahçı Terör Örgütü'ne de değinildi.

Türkiye'nin FETÖ'yü "terör örgütü" olarak tanımladığı ve bu kapsamda yoğun tutuklamalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Europol'ün terör raporu: Avrupa PKK faaliyetlerinin üssü olmaya devam ediyor Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün yayımladığı terör raporu, PKK’nın Avrupa genelinde propaganda, üye toplama, faaliyetlerini finanse etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden ABD Dışişleri Bakanlığı terör raporuna tepki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, “Terörle mücadele gerekçesiyle dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüten Amerika Birleşik Devletlerinin, bu raporun ardından terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır. Terör örgütleriyle aynı yatağa girenlerin akıbetinin, eninde sonunda o zehirli yılan tarafından ısırılmak olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

FETÖ, ABD'nin terör raporunda FETÖ, ABD Dışişleri Bakanlığının yayınladığı Terörizm 2016 Ülkeler Raporu’nun Türkiye bölümünde ilk kez yer alırken raporda PYD/YPG’den de bahsedildi.