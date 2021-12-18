ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre deprem, Levuka şehrinin 231 kilometre doğusunda, yerel saatle 20.02'de yaşandı. Depremin 557,52 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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Tokyo'nun kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem Tokyo'nun kuzeydoğusunda bulunan İbaraki eyaletinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Fiji'de 5,7 büyüklüğünde deprem oldu
18.12.2021 - 00:22 | Son Güncelleme: 18.12.2021 - 00:22
Türkiye Gazetesi
Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem oldu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre deprem, Levuka şehrinin 231 kilometre doğusunda, yerel saatle 20.02'de yaşandı. Depremin 557,52 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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813838 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/813838.aspx
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