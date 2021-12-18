Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE

Libya'da ateşkes uzlaşmasına göre 24 Aralık’ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri belirsizliğini koruyor. Son olarak Libya Seçim Komisyonu’nun, kanuni sıkıntılar çözülene kadar nihai aday listesini açıklamayacağını bildirmesi, seçimlerin yapılamaması ihtimalini güçlendirdi. Seçimlerin yapılamaması veya uluslararası gözlem altında düzenlenmeyecek olması; seçim sonuçlarına yapılacak hile suçlamalarının ülkeyi yeniden şiddet sarmalına sürüklemesinden endişe ediliyor.

SÜREÇ ANKARA’NIN RADARINDA

Ankara da süreci yakından takip ediyor. Meşruiyeti sorgulanan seçim sonuçlarının ülkeyi yeniden iç savaşa götüreceği uyarısını yapan diplomatik kaynaklar “Anayasanın temellerinin sağlam olması gerekiyor. Anayasal uzlaşı sağlanmadan böyle bir ortamda seçim sonuçların ne getireceğini belirsiz. Biz, adil ve tarafsız bir ortamda seçimlerin yapılmasından yanayız. Önceliğimiz, seçimlerin şeffaf olması” değerlendirmesinde bulundu. Ankara ayrıca, Libya’da sağlıklı bir ortamda seçim yapılması için hazırlıkların tamamlanmadığını da düşünüyor.

Libya'nın başkenti Trablus’ta seçimlerin ertelenmemesi için gösteriler düzenleniyor.

98 ADAY BAŞVURDU

Türkiye, diplomatik teamüllere de uygun olarak, seçimde herhangi bir adaydan yana açıkça taraf olmuyor. Ancak Libya’da hükûmeti devirmeye çalışan ve insanlık suçları işleyen Hafter'in adaylığına ‘meşru’ olmadığı için karşı çıkıyor. Ankara'nın mevcut Trablus hükûmeti Başbakanı Abulhamid Dibeybe ile çok yakın ilişkileri var. Misrata'dan gelen iş adamı Dibeybe de başkanlığa aday. Türkiye'nin hem deniz yetki alanları hem de askerî iş birliği anlaşmaları imzaladığı Trablus'taki eski hükûmetin İçişleri Bakanı olan Fethi Başağa da Ankara'ya çok yakın Libyalı siyasetçilerden biri. Başağa da başkanlık seçiminde aday oldu. Başkanlık seçimleri için şu ana kadar 98 aday başvuruda bulundu.

"ERTELENSİN" BASKISI

Öte yandan başkanlık seçimlerine adaylık kriterleri ve seçim tarihiyle ilgili tartışmalar yoğunlaşırken, Libya Seçim Komisyonu Üyesi Ebu Bekir Marada iki gün önce "Seçimlerin 24 Aralık’ta yapılması imkânsız hâle geldi. Seçimler ertelensin" demişti. Trablus merkezli Libya Devlet Yüksek Konseyi de seçimlerin Şubat 2022'ye ertelenmesi teklifinde bulunmuştu. Ancak, başkent Trablus'ta ise halk iki gündür "seçimlerin ertelenmesine hayır" ve "seçim sonuçlarını kabul etmelisiniz" yazılı dövizler taşıyor.

Libya'da 6 naaşın gömülü olduğu toplu mezar bulundu Libya makamları, ülkenin güneyindeki Sebha kentinde toplu mezardan 6 kişinin cesedinin çıkarıldığını duyurdu.

Libya yeni bir savaşın eşiğinde 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçim öncesi, asi general Hafter'in en büyük rakibi olan Başbakan Dibeybe’nin adaylığı engellenmek isteniyor