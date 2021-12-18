Türkiye Gazetesi

ABD’de TikTok faciası bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Michigan eyaletinde 15 yaşındaki bir öğrenci TikTok videosu için okuluna silahla gelerek saldırıda bulunmuştu. Silahlı saldırıda dört öğrenci hayatını kaybetmişti. Yaşanan korkunç olayın üstünden 2 hafta geçmeden ABD’de yeni bir TikTok panik dalgası yaşanmaya başladı.

POLİS VE OKUL YÖNETİMLERİ HAREKETE GEÇTİ

17 Aralık Cuma günü ülke genelindeki okullarda şiddet eylemlerinin gerçekleşebileceğini öne süren TİkTok trendi hem polisi hem de okul yönetimlerini harekete geçirdi. Yönetim tarafından önlemler alındı. Maryland, Connecticut , New York , Michigan , Massachusetts, Utah , Minnesota, Missouri, Texas, Virginia ve Illinois dahil olmak üzere ülke genelindeki bölgeler ve okullar, sözde tehditler hakkında bilgilendirirken, yerel polis departmanları okullardaki görevli sayılarını artırdı.

OKULLARA SIRT ÇANTASI ALINMADI

Connecticut , Minnesota ve Missouri'deki bazı okullar sözde tehdit nedeniyle Cuma günü kapatıldı ve Lamar ve Fort Bend'deki Houston bölgesindeki okul bölgeleri öğrencilere sırt çantalarını evde bırakmalarını söyledi.

BEYAZ SARAY’DAN MESAJ GELDİ

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki endişelerin çığ gibi yayılmasının ardından bir tweet attı ve Beyaz Saray ve federal kolluk kuvvetlerinin "sosyal medyada dolaşan okullardaki şiddet tehditlerini yakından izlediğini" yazdı.

HERHANGİ BİR BİLGİ BULUMADI

Ancak söz konusu tehdidin var olduğunu gösteren çok az kanıt var. İç Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada, tehdit gösteren herhangi bir bilgi bulamadıklarını açıkladı.

“HİÇBİR ŞEY BULAMADIK”

TikTok'un iletişim ekibi, platformun 'okullarda şiddet içerikli' hiçbir şey bulamadığını tweetledi. Yapılan açıklamada, “Bugün okullarda şiddeti teşvik eden içeriği etraflıca aradık, ancak hala hiçbir şey bulamadık. Bulduğumuz şey, bu söylentiyi tartışan ve diğerlerini güvende kalmaları için uyaran videolar” ifadeleri yer aldı.

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