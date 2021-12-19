Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden tarafından 30 Temmuz'da "ABD Uluslararası Dinî Özgürlükler Elçisi" olarak teklif edilen Reşad Hüseyin'in adaylığı, Senato Genel Kurulunda oylandı. Adaylığı 5'e karşı 85 oyla onaylanan Hüseyin, bu göreve getirilen ilk Müslüman oldu.

Hüseyin'in atamasının, ABD'nin Çin'e Uygur Türklerine yönelik muamelesi sebebiyle "maksimum baskı" politikası izlediği günlere denk gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

REŞAD HÜSEYİN KİMDİR?

Hint kökenli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak ABD'nin Wyoming eyaletinde dünyaya gelen Hüseyin, siyaset bilimleri, Arapça ve İslami Bilimler alanlarında eğitim aldı ve Yale Üniversitesinden "profesör" unvanı kazandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyinde Ortaklık ve Küresel İletişim Direktörü olarak görev yapan Hüseyin daha önce de Adalet Bakanlığının Ulusal Güvenlik Biriminde çalışıyordu.

Hüseyin, Barack Obama döneminde de ABD'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Özel Temsilcisi ve Stratejik Terörle Mücadele Özel Temsilcisi olarak görev almıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin terörizm raporuna ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesinin hakkaniyetle değerlendirilmediği raporun eksik ve önyargılı olduğu belirtildi.

ABD, 8 Çinli şirketi kara listeye aldı ABD, aralarında drone üreticisi DJI'nin de olduğu 8 Çinli teknoloji firmasını yaptırım kara listesine aldı.