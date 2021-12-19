Türkiye Gazetesi

Zaman zaman Türkiye'den görüntüler paylaşan NASA'nın objektifine bu kez Tuz Gölü takıldı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, kurumakta olan gölün uydu fotoğraflarını paylaşarak su seviyesindeki azalmayı gözler önüne serdi.

NASA'nın Landsat uyduları tarafından çekilen ve gölün bazı yaz mevsimlerinde tamamen kuruduğuna dikkat çekilen paylaşımda göldeki suyun giderek azaldığı belirtildi.

FARKLI YILLARDAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Twitter hesabından Tuz Gölü'nün 1988'den bu yana farklı yıllarda çekilen uydu görüntülerini paylaşan NASA, "Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz gölü şimdilerde su birikintisinden daha geniş bir alanı kaplıyor" ifadelerine yer verdi.

NASA, paylaşımında ayrıca Tuz Gölü'nün kuruma sürecini etraflıca anlatan bir linke de yer verdi.

NASA, merakla beklenen görevi erteledi ​ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) yeni uzay teleskobunun önümüzdeki hafta fırlatılması bekleniyordu. Ancak NASA’nın yaptığı açıklamaya göre gözlemevi ile roket arasındaki iletişim sorunu nedeniyle fırlatma ertelendi.

NASA yeni astronot adaylarını açıkladı: Adanalı Deniz de yer alıyor Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 12 bin adayın arasından seçilen ve uzay istasyonuna ve gelecekteki Ay görevlerine katılacak 10 yeni astronot adayını açıkladı. İki yıllık bir eğitim sonrası uzay görevlerine katılacak olan 10 kişilik ekinin içerisinde Adana doğumlu ABD’li asker Deniz Burnham da yer aldı.