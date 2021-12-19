Türkiye Gazetesi

Filipinlerde yaşanan tayfun felaketinde ölü sayısı yükseldi. Şiddetli yağışın getirdiği sel felaketinde on binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.



BBC'nin haberine göre, hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu.



Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına ve yıkımlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.





Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği ve 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere sığındığı kaydedildi.



Filipinler'in merkezinde yer alan ve afetten en fazla etkilenen kenti Bohol'un Valisi Arthur Yap, afette 49 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin kayıp olduğunu belirtti.



Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları talimatı verdi.



Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu.



300 BİN KÖYLÜ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ



Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği ve 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere sığındığı kaydedildi.



Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti.



Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.



YILDA ORTALAMA 20 FIRTINA VE TAYFUN



Filipinler'de, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor.



Ülkeyi vuran en ölümcül tayfun olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.



Filipinler'de Rai Tayfunu karaya çıktı Filipinler'de Rai tayfunu nedeniyle şiddetli yağışın ardından sel getirdi. Ülkede onbinlerce kişi evlerinden tahliye edildi.



Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı Türkiye, Filipinler'de meydana gelen tayfunda hayatını kaybeden vatandaşlar taziye mesajı yayımladı.