Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Omicron varyantı tüm dünyaya hızla yayılıyor. Özellikle Avrupa’yı etkisi altına alan Omicron, kabus olmaya devam ediyor. İngiltere’de bir günde 10 bini aşkın Omicron varyantı vakası tespit edildi. Hollanda’da ise yarından itibaren tüm işletmeler Ocak ortasına kadar kapalı tutulacak.

BİR GÜNDE 10 BİN VAKA TESPİT EDİLDİ

İngiltere'de yalnızca bir günde 10 bini aşkın Omicron varyantı vakası tespit edildi. Başkent Londra’da olağanüstü durum ilan edildi.

İNGİLTERE KIRMIZI ALARM VERDİ

Koronavirüsün Omicron varyantı İngiltere’nin üzerine kabus gibi çöktü. Günlük vaka sayısı 100 bine yaklaştı. Başkent Londra’nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, vaka sayılarındaki artışın ardından başkentte olağanüstü durum ilan etti.

“OLAĞANÜSTÜ DURUM İLAN ETME KARARI ALDIM”

Khan, "Hastaneye kabullerin artması ve sağlık çalışanlarının sayısındaki eksiklik nedeniyle ortaklarımızla görüşerek bugün Londra için olağanüstü durum ilan etme kararını aldım" ifadelerini kullanarak, "Bu, işlerin ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesidir" dedi.

Omicron mutasyonunun hızla yayılması nedeniyle Ulusal Sağlık Servisi (NHS), itfaiye ve polis gibi hayati kurumların personellerinin zor durumda kaldığını ifade eden Khan, Londra'daki ve ülkedeki herkesin güçlendirici aşı dozlarını almaları gerektiğini vurguladı.

TOPLAM VAKA SAYUSU 1,5 MİLYONU AŞTI

Son zamanlarda ülkede en çok Covid-19 vakasının görüldüğü Londra'da, son 1 haftada 78 bin 168 vaka kaydedilirken, hükümetin verilerine göre, başkentte salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 1,5 milyonu aştı. Londra'da ayrıca, hastaneye kabullerin son 1 hafta içinde yüzde 30 artmasıyla şu anda hastanelerde Covid-19 tedavisi gören hasta sayısının yaklaşık 15 bine ulaştığı belirtildi.

“OLAĞANÜSTÜ DURUM”

Khan'ın "olağanüstü durum" ilan etmesi üzerine başkentteki acil durum servislerinde bir dizi düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Khan, daha önce geçtiğimiz ocak ayında başkentin “kriz noktasında” olduğunu ve sağlık hizmetlerinin korunması için acil önlem alınması gerektiğini söyleyerek “olağanüstü durum” ilan etmişti.

BAKANLARDAN ÇAĞRI GELDİ

Koronavirüsün Omicron mutasyonu nedeniyle Almanya'daki 16 eyaletin Sağlık Bakanları, İngiltere'den Almanya'ya girişlerde daha katı seyahat önlemleri uygulanması için federal hükümete çağrıda bulundu.

TÜM İŞLETMELER KAPANIYOR

Hollanda'da artan Covid-19 vakaları ve Omicron mutasyonu nedeniyle yılbaşı öncesi karantina tedbirleri sıkılaştırılarak, yarından itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin ocak ayı ortasına kadar kapatılmasına karar verildi.

Başbakan Mark Rutte yaptığı açıklamada, ülke genelinde okulların, üniversitelerin ve zorunlu olmayan tüm mağazaların, barların ve restoranların yarından itibaren 14 Ocak’a kadar kapatılacağını duyurarak, “Bu gece burada kasvetli bir ruh hali içinde duruyorum. Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse, Hollanda yarından itibaren tekrar karantinaya girecek” dedi.

2 MİSAFİR KISITLAMASI GETİRİLDİ

Rutte, söz konusu kapanma kararının Omicron mutasyonun neden olduğu salgındaki 5'inci dalga nedeniyle kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Hollanda'da kapanma kararının ardından Noel ve yılbaşında 13 yaş üstü en fazla 4 misafirin, bu tarihler dışında ise en fazla 2 misafirin evlere alınmasına izin verilecek.

Londra'da Omicron alarmı: Olağanüstü durum ilan edildi İngiltere'nin başkenti Londra'da, Belediye Başkanı Sadiq Khan, Covid-19’un Omicron mutasyonunun hızla yayılması ve vakaların artmaya devam etmesi üzerine başkentte olağanüstü durum ilan etti.

Omicron çocuklarda daha hızlı yayılıyor! Korunmak için bunlar şart Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, aşı olmadıkları için 0-5 yaş arası çocuklarda daha hızlı yayılıyor. Uzmanlar, bu dönemde hastalıktan korunmak için çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önem taşıdığını vurguluyor.

İlk kez kanıtlandı: Omicron’da görülen bu 5 belirtiye dikkat! Koronavirüsün yeni varyantı Omicron’un belirtilerini daha net anlamamızı sağlayabilecek bir araştırma yapıldı. Britanya’da yapılan çalışmaya göre Omicron varyantının soğuk algınlığına benzer semptomlar gösterebileceği konusunda önemli ayrıntılar ortaya kondu.