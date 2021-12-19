Çin’de yapılan bir araştırma, doğrulanmış koronavirüs vakalarından yüzde 40,5’inin enfeksiyona dair hiçbir belirti göstermediğini ortaya koydu. Bu oran, hamilelerde (yüzde 54), hava ve gemi yolcularında (yüzde 53) ile bakımevi görevlileri ve sakinlerinde (yüzde 48) daha da yüksek çıktı.
ARAŞTIRMAYA GÖRE ENFEKTE OLMUŞ BEŞ KİŞİDEN BİRİ SEMPTOM YAŞAMIYOR
Pekin Üniversitesi’ndeki araştırma, 29.776.306 kişi üzerinde yapılan 95 araştırmanın sonuçları incelenerek yapıldı. Genel olarak asemptomatik kişilerin testlerinin pozitif çıkma ihtimali düşük: Yüzde 0,25 veya her 400 kişiden biri. Ancak, virüs testi pozitif çıkanlar arasında bu oran yüzde 40,5. Daha önceki kanıtlar, enfekte olmuş beş kişiden birinin semptom yaşamadığını gösteriyordu.
Araştırmalarıyla ilgili olarak JAMA Network Open dergisine bir makale kaleme alan Profesör Min Liu, “Semptom göstermeyenlerdeki bu yüksek oran, enfeksiyonun yayılma riskini artırıyor. Bulgularımız, özellikle Covid-19’u başarıyla kontrol eden ülkeler ve bölgeler için asemptomatik enfeksiyon taramasının gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Asemptomatik enfeksiyonlar, izolasyon ve temas takibi dahil, onaylanmış enfeksiyonlara benzer şekilde yönetilmelidir” ifadesini kullandı.
Koronavirüste son durum belli oldu: Vakalar düştü ölümler arttı Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 covid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi ise hayatını kaybetti.
İkinci kez koronavirüs atlatan Fulya Öztürk ekranlara geri döndü Fulya ile Umudun Olsun isimli programı sunan Fulya Öztürk, ikinci kez koronavirüs atlattıktan sonra ekranlara geri döndü. Ünlü sunucu programda açılış konuşmasını yaparken duygusal anlar yaşadı.
Çin'de çarpıcı koronavirüs araştırması: Yüzde 40'ı semptomsuz geçiriyor
Çin'de yapılan bir araştırma sonucuna göre, koronavirüse yakalananların yüzde 40’ı hastalığı semptomsuz geçiriyor bu nedenle enfeksiyon daha çok yayıldığını ortaya koydu
Çin’de yapılan bir araştırma, doğrulanmış koronavirüs vakalarından yüzde 40,5’inin enfeksiyona dair hiçbir belirti göstermediğini ortaya koydu. Bu oran, hamilelerde (yüzde 54), hava ve gemi yolcularında (yüzde 53) ile bakımevi görevlileri ve sakinlerinde (yüzde 48) daha da yüksek çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Etiketler : Çin,Pekin,Koronavirüs,Araştırma,