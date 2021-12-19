Türkiye Gazetesi

Okyanusya'da yer alan ada ülkesi Fiji, açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, depremin Fiji’nin Labasa kentinin 88 kilometre batısında ve 40 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. EMSC, daha önceki açıklamasında ise depremin 6.1 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.

Şu ana kadar depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.

Adalar Denizi'nde deprem AFAD'dan gelen bilgiye göre, Adalar Denizi'nde yer alan Menteşe Adaları'nda 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Fiji'de 5,7 büyüklüğünde deprem oldu Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem oldu.