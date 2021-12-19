Türkiye Gazetesi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürdü.

VakıfBank, organizasyonun son gününde finalde Ankara Spor Salonu'nda İtalya ekibi Imoco Volley ile karşılaştı.

Rakibini 15-25, 25-22, 22-25, 25-22 ve 7-15'lik setlerle 3-2 yenen VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyon tarihinde daha önce 3 kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanan VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

İstanbul ekibi, daha önce 2011'de ikinci, 2016 ve 2019'da ise üçüncü olmuştu.

Olimpiyatlarda kadınlar voleybolda şampiyon ABD Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol finalinde ABD, Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. ABD kadın voleybolunda ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Basketbol ve voleybolda ligler sonlandırıldı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı ertelenen sezonun sonlandırıldığını açıkladı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin normal sezon sıralamasıyla tescil edildiğini, ligden düşmenin kaldırıldığı ve şampiyon takımın ilan edilmeyeceğini açıkladı. Gelecek sezon iki ligde de 16 takımdan oluşacak ve Avrupa Kupaları’na katılım, liglerin normal etap karşılaşmaları sonucunda oluşan puan durumuna göre gerçekleşecek.

Voleybolda Şampiyonlar Kupası Galatasaray'ın Voleybolda, Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen Galatasaray HDI Sigorta kazandı.