Türkiye Gazetesi

Dünyanın yaklaşık 2 yıldır mücadele ettiği koronavirüse karşı İsviçre’de hükümet, artan vakalar ve yoğun bakım ünitelerindeki doluluk nedeniyle yeni tedbirler geliştirdi. Ülkede bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak yeni tedbirleri açıklayan hükümet, “Sadece Covid-19 aşılarını tamamlamış ve iyileşmiş olan kişiler restoranlara, kültürel etkinliklere, spor ve benzeri faaliyetlere kabul edilecek” ifadelerine yer verdi.



İsviçre'de sadece aşılı ve hastalığı atlatmış kişiler restoranlara, kültürel etkinliklere, spor ve benzeri faaliyetlere kabul edilecek.



Açıklanan diğer tedbirler kapsamında, maske takmak zorunlu olacak ve kişilerin kendileri için ayrılmış koltuklara oturmasına izin verilecek. Maske takmanın mümkün olmadığı ve oturma yerlerinin bulunmadığı mekanlarda da ziyaretçiler Covid-19 sertifikalarını, yakın zamana ait PCR testlerini veya hastalığı atlattıklarına dair kanıt göstermek zorunda olacaklar.



TEDBİRLER 16 YAŞ VE ÜSTÜNÜ KAPSAYACAK



Özel toplantılardaki katılımcı sayısı da maksimum 10 kişi ile sınırlandırılırken, tedbirler 16 yaş ve üstü kişileri kapsayacak. Evden çalışma, mümkün olan her yerde tekrar zorunluluk haline gelecek.



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