Türkiye Gazetesi

İsrail devlet televizyonu Kan, yeni alınan kararla, İsrail askerlerinin taş atan Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açabileceğini bildirdi. Televizyona göre, askerler Filistinli göstericiler taş attıktan sonra kaçarken de onlara ateş açabilecek. Kan, yeni kuralların kaçakçılıkta kıllanılan Mısır sınırında da geçerli olacağını belirtti.

UYGULAMALARI MEŞRUTİYET KAZANDI

Bazı Filistinliler ise İsrail askerlerinin silahsız kişilere zaten ateş açtığını belirterek bunun yeni bir uygulama olmayacağını, sadece mevcut duruma meşruiyet kazandıracağını ifade ettiler. İsrail haber sitesi Walla da yeni kuralların, silah ve mühimmat çalan Filistinlilere de askerler tarafından ateş açılabilmesine imkan verdiğini kaydetti.

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