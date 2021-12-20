Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr’i Bakanlık Konutu'na çağırarak nota verdi. Bakanlık, Büyükelçi Geyr’iye 2 Alman diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğini tebliğ etti.



Açıklamada, "Rusya, Almanya Büyükelçisini Almanya hükümetinin dostane olmayan kararına simetrik olarak Almanya hükümeti adına çalışan 2 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilanı hakkında bilgilendirdi" denildi.



Geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir mahkeme, Gürcistan vatandaşı Zelimhan Hangoşvili'yi öldürdüğü gerekçesiyle Rus vatandaşı Vadim Sokolov'u müebbet hapis cezasına çarptırmış, mahkeme kararının ardından da Almanya Dışişleri Bakanlığı 2 Rus diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etmiş ve diplomatların sınır dışı edileceklerini açıklamıştı.



Rusya, Kuzey Makedonyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay Kuzey Makedonyalı bir diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini açıkladı.



Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomat daha 'istenmeyen kişi' ilan edildi Rusya’nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova’nın Bakanlığa istişareye çağırıldığı ve sınır dışı edilecek diplomatla ilgili talimatlar verildiği bildirildi.