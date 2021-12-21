Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile ilgili Fransa gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Söz konuus iddiaya göre, Brigitte Macron erkekti ve cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın oldu. Bahsi geçen iddiaların ardından Macron harekete geçti. Hakkında ortaya atılan erkek olarak doğduğu ve adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu iddiaları üzerine dava açmaya hazırlanıyor.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, erkek olarak doğduğuna ilişkin iddialar sonrası dava açmaya hazırlanıyor. Brigitte Macron hakkında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada “erkek” olarak doğduğu ve adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu iddia edilmişti. Trogneux, Brigitte Macron’un kızlık soyadı olarak biliniyor.



Fransız basınında yer alan ve Brigitte Macron'un yakınlarına dayandırılan haberlerde, Brigitte Macron'un hakkındaki iddialar üzerine şikayetçi olmaya hazırlandığı ifade edildi. Brigitte Macron tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu iddialara 'kanıt' olarak Brigitte Macron'un gençliğine ait az sayıda fotoğraf olmasını ve bu fotoğraflarda “boynunu gizleme” eğiliminde olmasını gösterdi. Bazı kullanıcılar da bu iddiaların komplo teorisi olduğunu öne sürdü.

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