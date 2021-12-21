Türkiye Gazetesi

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak yazılan katliamın üzerinden 58 yıl geçti. 103 Türk köyünün boşaltıldığı, 364 kişinin şehit düştüğü saldırılara şahit olan ve 1963-1974 arasında Rumların "soykırım girişimlerine" karşı mücadele eden Kıbrıs Türkü mücahitler Celal Bayar ve Çetin Serez, o yıllarda yaşadıklarını anlattı.

"İKİ VATANDAŞIMIZI HİÇ YOKTAN ATEŞ AÇARAK ÖLDÜRDÜLER"

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Bayar "Rumlar, 21 Aralık 1963'te hazırlığını yaptıkları (Kıbrıs Türk halkının yok edilmesi planı olarak bilinen) Akritas Planı'nı uygulamaya koydular. Masum iki vatandaşımızı hiç yoktan ateş açarak öldürdüler. Bunu yapan sözde Rum polisiydi ama aslında EOKA'cıydı. Tahtakale bölgesinde başlayan bu olay hemen yayılmaya başladı. Bu tarih itibarıyla iki toplum arasındaki çatışmalar fiilen başlamış oldu" dedi.

Rumların ilk günden itibaren Türk bölgelerine karşı yoğun silah atışı gerçekleştirdiğini söyleyen Bayar, 25 Aralık 1963'te Küçük Kaymaklı bölgesini terk etmek zorunda kaldıklarını kaydederken, bir gün sonra bölgeye gelen Rumların evde mahsur kalan, yatalak olanları ve evini terk etmeyenleri esir aldıklarını veya kurşunladıklarını hatırlattı.

"24 SAATTE İMHA EDECEKLERMİŞ"

Çetin Serez ise, Rumların, 21 Aralık'ta Lefkoşa'ya saldırmalarının ve "soykırımı" gerçekleştirmek için dört bir taraftan ağır silahlarla ateş açmalarının, kendilerini direnmeye zorladığını aktardı.

Kanlı Noel olayları sırasında genç bir teğmen olduğunu hatırlatan Serez, şöyle devam etti: Lefkoşa 21 Aralık'ta kuşatılmış durumdaydı, herkes bir telaş içerisindeydi. Sokaklarda bağrışmalar, çocukların ağlamaları ve keşmekeş vardı. Kıbrıs Türkü'nün, mücadeleyi erkenden, o gün başlatması bir milattı. 1964'te Rumlar birçok yerden, 103 köyden vatandaşlarımızı kovdular, öldürdüler ve gömdüler. Rumlar, 24 saatte Kıbrıs Türkü'nü imha etmek için yapmış oldukları planlara güvenerek, her taraftan saldırdılar. Fakat Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs Türkü'nün koruyucusu bir ana vatan vardı. Bunu bilmelerine rağmen '24 saat içerisinde bunları bir soykırımla imha edersek bu iş biter' diyorlardı. Rumların gayesi, Kıbrıs Türkü'nü Kıbrıs'tan kovmak ve Ada'yı Yunanistan'a bağlamaktır. Biz 11 yıl, namüsait şartlar altında Beşparmak Dağları'nda, Lefkoşa hisarlarında, Mağusa Kalesi'nde ve diğer bölgelerde, gururla, başımız dik Kıbrıs Türkü'nün can, mal ve namusunu korumak için savaştık. Biz, 11 yıl Türk Kızılay yardımıyla yaşadık. Askerimizin gıda maddesi Kızılay'dan geldi. Kıbrıs Türkü yılmadı.

Türkiye, Kıbrıs Rum kesimindeki cami saldırısına kınadı Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.