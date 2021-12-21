Türkiye Gazetesi

Dodik'in çağrısıyla 11 Aralık'ta olağanüstü karar alan Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi, Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi, adli sistem gibi ortak kurumların yetkilerinin alınarak Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'ne kurumlarına devredilmesi oylanmıştı. Dodik söz konusu oturumda "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz" ifadesini kullanmıştı.

Bu kararların alınabilmesi için Bosna Hersek Meclisinde oy çoğunluğuyla karar alınması gerekirken, Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi sunulan tasarıları kabul etmişti. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Bosna Hersek büyükelçilikleri ve Avrupa Birliği delegasyonu, Sırp Entite Meclisinde onaylanan kanunu sert bir dille eleştirmiş ve Meclisi bu karardan vazgeçmeye çağırmıştı.

Aradan geçen süreye rağmen Sırp yöneticilerin bu konuda geri adım atmaması üzerine Bosna Hersek Savcılığı soruşturma başlattı. İlk olarak Sırp Sosyalist Partisi Başkanı Goran Selak'in ifadesine başvuruldu.

Bosna Hersek'ten ayrılmak için yeni kararlar: Dodik yine tehdit etti Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisine; Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri, vergi idaresi ve adli sistem gibi ortak kurumlardan altı ay içerisinde çekilmek için yetki verildi

Bosna'da Sırp fitnesi: Savaşın fitili ateşlenebilir Sırp lider Dodik, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinden ayıracağı Sırp askerlerle kendi ordusunu kurmak istiyor. BM’nin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt “Bosna Hersek dağılabilir” dedi.