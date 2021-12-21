Türkiye Gazetesi

Son dönemde döviz kurları yükselerek rekor rakama ulaşılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ekonomide alınacak tedbirleri açıklamasının ardından Türk Lirası'ndaki (TL) değer kaybı tersine döndü.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar ve euro da sert düşüş yaşanırken hızla değer kazanmaya başlayan TL, uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı.

TL'NİN DEĞER KAZANCI DÜNYA BASININDA

Reuters, gelişmeyi "TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi adımının ardından yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı." diyerek duyurdu.

Dolar/TL'nin daha önce 18,40 liraya kadar yükseldiği, açıklamanın ardından ise 13.15'e kadar gerilediği ve bunun "rekor düzeydeki en büyük günlük işlem aralığı" olduğuna dikkat çekildi.

1 MİLYAR DOLAR SATILDI

Erdoğan'ın önlemleri açıklamasıyla birlikte piyasalarda yaklaşık 1 milyar dolar satıldığı belirtildi.

Toronto merkezli Scotiabank'tan stratejist Shaun Osborne'nun "Erdoğan'ın yerli yatırımcıların tasarruflarını lira dalgalanmalarından korumak için açıkladığı tedbirler, bir miktar ivme sağladı." şeklindeki değerlendirmesi aktarıldı.

OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TL'yi korumak için olağanüstü tedbirler açıkladığını yazdı.

Bunlar arasında tasarrufları yerli para birimindeki dalgalanmalardan koruyacak yeni bir programın başlatılmasının bulunduğu da kaydedildi.

ARADAKİ FARK DOĞRUDAN ÖDENECEK

Erdoğan'ın "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." şeklindeki açıklaması hatırlatıldı.

"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI TL'DEKİ DÜŞÜŞÜ KESTİ"

Haberde, "Erdoğan'ın açıklamasının ardından lira düşüşünü kesti." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Külliye'de Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dediği anımsatıldı.

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