ABD Başkanı Joe Biden, ‘Commander’ (komutan) adını verdiği yeni köpeğini sosyal medya hesabından paylaştı. Alman Çoban köpeği sahiplenen Biden sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğrafına “Beyaz Saray’a hoş geldin, Commander” notunu düştü.
Alman Çoban köpeği sahiplenen Biden sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğrafına “Beyaz Saray’a hoş geldin, Commander” notunu düştü.
BEYAZ SARAY'A 2 KÖPEĞİNİ GETİRMİŞTİ
Sosyal medya hesabından yeni köpeği Commander ile oyun oynadığı ve beraber yürüdüğü bir video paylaşımı da yapan Biden, “En yeni Biden ile tanışın” ifadelerine yer verdi.
Biden’ın ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüttüğü gerekçesiyle, köpeğe Commander (komutan) isminin verildiği iddia edilirken, köpeğin Biden’a ailesi tarafından hediye edildiği de düşünülüyor.
Beyaz Saray açıkladı: Biden, 2024'te de aday 2024 seçimleri hakkında açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın söz konusu dönem için de başkanlık seçimlerinde aday olmayı planladığını duyurdu.
ABD Başkanı Biden, diğer 2 köpeğini Ocak ayında Beyaz Saray’a getirmişti. Champ isimli 13 yaşındaki köpek Haziran’da hayatını kaybetmiş, Major isimli köpek ise Beyaz Saray’da birkaç ısırma olayına karışmasının ardından Delaware’ye geri gönderilmişti.
Biden, hortumun vurduğu bölgede felaketzedelerle buluştu ABD Başkanı Joe Biden hortum felaketinin vurduğu Kentucky eyaletini ziyaret etti.
ABD Başkanı Biden’ın yeni köpeği ‘Commander’
ABD Başkanı Joe Biden, yeni sahiplendiği köpeği sosyal medya hesabından duyurdu. Biden 'Commander'(komutan) adını verdiği köğeği "Beyaz Saray'a hoşgeldin, Commander" notuyla paylaştı.
ABD Başkanı Joe Biden, ‘Commander’ (komutan) adını verdiği yeni köpeğini sosyal medya hesabından paylaştı. Alman Çoban köpeği sahiplenen Biden sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğrafına “Beyaz Saray’a hoş geldin, Commander” notunu düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Joe Biden,Commander,köpek,