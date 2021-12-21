Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore’nin 1994 ila 2011 yılları başında olan lideri Kim Jong-il’in ölümünün 10’uncu yıldönümü nedeniyle ülkede 11 gün yas ilan edildiğini açıklandı. Bu süre zarfında ülkede gülmek ve içki içmek yasaklandı. Kim Jong-il’in ölüm yıldönümü için anma töreni Kumsusan Güneş Sarayı’nda düzenlendi. Kuzey Kore lideri Kim Jong’un da dahil olduğu törene on binlerce Kuzey Koreli katıldı. Babasının anma törenine görüntülenen Kim Jong-un’un hayli zayıfladığı dikkat çekti.

11 GÜN BOYUNCA GÜLMEK YASAK

Anma etkinlikleri kapsamında ülkede bayraklar yarıya indirilirken Radio Free'ye konuşan bir Sinuiju sakini, Kim Jong Il'in ölümünün 10’uncu yıldönümü için Kuzey Korelilerin 11 günlük bir yas dönemine girmesi ve hükümetin dayattığı gülmek, alkol almak ve boş vakitlerinde yapacakları etkinliklere katılmak gibi çeşitli yasaklara uyması gerektiğini söyledi. Kuzey Koreli, “Geçmişte yas döneminde içki içerken veya sarhoşken yakalanan birçok kişi tutuklandı ve ideolojik suçlu muamelesi gördü” derken, “Alındılar ve bir daha hiç görülmediler" şeklinde konuştu. Sinuiju sakini, bu 11 günlük dönemde doğum günlerini kutlamanın ve sevdiklerinin yasını tutmanın da yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kuzey Kore'den ilginç bir karar daha: Deri mont giymek yasaklandı Dış dünyaya kapalı olan ve zaman zaman ilginç yasak kararlarıyla gündeme gelen Kuzey Kore'den şaşırtan bir haber daha geldi. Ülkenin lideri Kim Jong-Un'un sıklıkla tercih ettiği deri montları giymek, 'liderin tarzını kopyalayarak saygısızlık etmek' gerekçesiyle yasaklandı.