Türkiye Gazetesi

Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan iki tekne alabora oldu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün açıklamasına göre ilk kazada ahşap tekne alabora oldu, en az 102 göçmen hayatını kaybetti.

Teknedeki göçmenlerden sadece 8'i kurtarılabildi.

İKİNCİ KAZADA 62 GÖÇMEN ÖLDÜ

İkinci kazada da bir tekne alabora oldu, 62 göçmenin cansız bedeni Libya sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.

Yetkililer, aynı gün 210 göçmeni taşıyan bir başka teknenin ise denize açılmasına engel oldu.

Bu yıl bin 500 dolayında göçmen açlık ve sefaletten kurtulma umuduyla açıldığı Akdeniz'de hayatını kaybetti.

Madagaskar'da 130 göçmen taşıyan gemi battı: 17 ölü Madagaskar açıklarında bir kargo gemisi battı. Gemide bulunan 130 kaçaktan 17'si öldü. 68 kişi ise hala kayıp.

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Malezya’da göçmen botu battı: 10 ölü, 29 kayıp Malezya’da kaçak göçmen botu faciası yaşandı. Ülkede kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, kayıp 29 kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.