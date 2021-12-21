Türkiye Gazetesi

2019 yılında İngiltere'ye sığınarak can güvenliğinin olmadığını söyleyen Prenses Haya, Dubai Emiri El Maktum'dan İngiltere'de görülen dava ile boşandı. Bunun akabinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emiri ile, altıncı eşi arasındaki boşanma davasında ödenecek tazminat miktarı belli oldu.

ÇOCUKLARIN BAKIMINI DA ÜSTLENECEK

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, boşanma anlaşması kapsamında eski eşine 554,5 milyon sterlin ödemesine karar verdi.

Mahkeme kararına göre Emir, altıncı eşi 48 yaşındaki Prenses Haya'ya, 251,5 milyon sterlin ve bazı devam eden ödemeler yapmak zorunda kalacak. Bu ödemelerin, yıllık 11 milyon sterlinlik güvenlik masrafının yanı sıra tatil, evlerin bakımı ve çocukları Celile ve Zayid'in ihtiyaçlarını kapsadığı ifade edildi.

EVLİLİĞİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE KAYBETTİĞİ MALLAR TAZMİN EDİLDİ

Devam edecek ödemeler için 290 milyon sterlin banka garantisi ve 10 milyon sterlin ödeme istendi. Bunlara ek olarak Emir'in çocuklarının eğitimi için 3 milyon sterlin daha ödemesine karar verildi. Hükümde, Prenses Haya'nın ömür boyu güvenliği ve evliliğinin sona ermesi nedeniyle kaybettiği malları tazmin etmek dışında kendisi için bir para talep etmediği belirtildi.

Prenses Haya'nın kendisine şantaj yapan 4 güvenlik görevlisine 6,7 milyon sterlin ödediği bilgisi de yer aldı.

550 milyon sterlini geçen toplam miktarın, bugüne kadar bir İngiliz mahkemesinin verdiği en büyük boşanma tazminatı olduğuna inanılıyor.

Milyonlarca sterlinlik güvenlik ödemesinde, Prenses Haya'nın telefonunun hacklendiğinin ortaya çıkmasının etkili olduğu değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU?

Hakim kararını açıklarken, aileye yönelik asıl tehdidin dış kaynaklardan değil, Dubai Emiri'nden geldiğini belirtti ve "Daha fazla güvenliğe ihtiyaçları var." dedi. Ürdün Kralı Abdullah'ın kardeşi olan 47 yaşındaki Prenses Haya, 2019'da Birleşik Arap Emirliklerinden kaçıp İngiltere'ye sığınmıştı. Mahkeme Dubai Emiri'nin eski eşinin telefonunu dinlettiğine hükmetmişti.

Prenses Haya kendisi ve çocukları için koruma talep etmişti.

Dubai emirinin eşi mahkemeden korunma talep etti Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un eşi Haya, kaçtığı İngiltere’de kocasına karşı ”korunma” talep etti.