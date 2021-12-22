Türkiye Gazetesi

Türk İHA’ları dış basında ses getirmeye devam ediyor. Başarılı operasyonlarla tüm dünyanın dikkatini çeken Türk İHA ve SİHA’ları bu seferde Rusya basınında ses getirdi. Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'nde uzman ve Ortadoğu Enstitüsü'nün Suriye Programı'nda akademisyen olan Anton Mardasov, Newsweek’e yaptığı açıklamalarda, Türk İHA’larına ve Türkiye’nin bölgedeki etkin kullanımına yönelik övgü dolu sözler kullandı.

“OPERASYONEL UNSUR OLARAK KULLANAN İLK ÜLKE”

Rus uzman Anton Mardasov, yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin, temel bir operasyonel unsur olarak İHA’ları gerçekten kullanan ilk ülke olduğunu belirterek “Türk insansız hava araçlarının popülaritesi, kalite ve fiyatın dengeli olmasından kaynaklanıyor. Türkiye’nin 2020'de Suriye'de, saldırı ve savunma operasyonlarında ateş desteği, gözetleme ve keşif için temel bir operasyonel unsur olarak insansız hava araçlarını gerçekten kullanan ilk ülke olduğunu söylemek abartı olmaz.” ifadelerini kullandı.

“ASKERİ TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRİYOR”

Türkiye’nin insansız hava araçlarını bölgesel olarak bu kadar iyi kullanmasının askeri tarihin akışını değiştirdiğini belirten Mardasov, “Bu askeri tarihte ilk kez oldu. Bir İHA'ya bu ölçekte ve bu kadar verimli bir operasyon için doğrudan hava desteği aracı rolü verildi. Bunu yapmak, askeri tarihin akışını potansiyel olarak değiştirdi.” açıklamasında bulundu.

İHA’LAR DÜŞMANA KORKU SALIYOR

Rus uzman, Moskova’nın elektronik savaş ve hava savunma yeteneklerinin geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bayraktarla imha edilen askeri teçhizatları gösteren videoların yayınlanmasının düşmanda panik oluşturduğu bir gerçek. Moskova'nın elektronik savaş ve hava savunma yeteneklerini geliştirmesi gerekecek, bu da maddi maliyetler gerektiriyor.” dedi.

Kırgızlar Türk SİHA’larına kavuştu! Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları ülkeye (SİHA) ulaştı.

Fransız basını Türk SİHA’larını öve öve bitiremedi: Peynir ekmek gibi satıyor Türkiye İHA ve SİHA’larıyla dünyada ses getirmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye’nin Afrika’daki rolü ve SİHA’ların bölgedeki etkisi tüm dünyada yakından takip ediliyor. Fransız aylık ekonomi dergisi Capital, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Afrika'daki nüfuzunu artırdığını belirtti. Aynı zamanda Türk SİHA’larının 'peynir ekmek gibi' sattığını yazdı.

Fransız medyasından skandal SİHA haberi: İstanbul ve Trakya’yı haritadan sildiler Fransa merkezli AFP haber ajansı Türk SİHA’larıyla ilgili paylaştığı haritada İstanbul ve Trakya’yı sildi. Skandal haber büyük tepki çekti.