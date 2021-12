Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında en çok vaka ve ölümün gerçekleştiği ABD, bu kez de omicron varyantı ve test kaynaklarındaki yetersizlik nedeniyle sorunlar yaşıyor.



ABD'de test kitlerinin tedarikinde yaşanan sıkıntılar, test merkezlerinin önünde uzun kuyrukların oluşmasına ve bekleme sürelerinin uzamasına neden oldu.



Omicron varyantı nedeniyle ülkede New York, New Jersey ve başkent Washington DC başta olmak üzere birçok bölgede vaka sayıları zirve yaparken, uzmanlar yaklaşan kış aylarında bu sayıların daha da artacağından endişe ediyor.



Öte yandan ülkede özellikle Doğu Yakası'ndaki eyaletlerde test merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. bekleme süreleri 4-5 saate kadar çıkabiliyor.



Evde yapılan testlerin satıldığı eczaneler ve süpermarketlerde ise boş raflar göze çarpıyor ve test bulunan yerlerde bile maksimum 1 ya da 2 tane satın alınabiliyor.



Salgında neredeyse 3. yılına giren ABD'de bu derece sıkıntıların yaşanması ise tepki çekiyor.



TESTLERİN ULAŞTIRILMASI KONUSUNDA DA AKSAMALAR YAŞANIYOR



Ülkede test bulmakta yaşanan sıkıntıların en büyük nedeni olarak ise tedarik zinciri sıkıntısı ve omicron varyantının hızla yayılmasına sistemin hazırlıklı olmaması gösteriliyor.



Birçok üretici, çalışan yokluğu nedeniyle yeterince test üretemezken, testlerin ulaştırılması konusunda da aksamalar yaşanıyor ve bu durum halka artan vaka sayılarına yetişecek kadar test ulaştırılmasını engelliyor.



ABD Başkanı Joe Biden da 2 gün önce yaptığı konuşmada, test sorununa ilişkin, "Bu kesinlikle başarısızlık değil. Kimse omicronun bu kadar hızlı yayılacağını tahmin edemedi." ifadesini kullandı.



TEST İHTİYACI ARTTI



Öte yandan omicron ile ortaya çıkan vaka artışının, ülkede en çok seyahat edilen dönem olan Noel tatiline denk gelmesi de test ihtiyacını artırdı.



Birçok hava yolu şirketinin hem iç hem de dış hat uçuşları için "negatif" Kovid-19 test sonucu istemesi nedeniyle tatil döneminde ailelerinin yanına gitmek isteyenler test merkezlerine akın etti.

Ayrıca bazı kişiler seyahat etmeyecek olsa bile aileleri ile vakit geçirirken kendilerini rahat hissetmek için de test yaptırmak istiyor.



Test merkezlerinde oluşan bir diğer yoğunluğun nedeni ise gelen kış ayları ile nezle ve grip gibi hastalıkların da çoğalması oldu. Belirti gösteren ve Kovid-19 olmadığından emin olmak isteyen kişiler de test olma ihtiyacı duyuyor.



Washington DC yakınlarındaki Pentagon City'de kurulan test merkezinde sıra bekleyenlere mikrofon uzattı.



Bir arkadaşının pozitif çıkması sonucu test yaptırmaya gelen Adam, "Noel için ailemi görmeye eve gideceğim. Gitmeden önce Kovid olmadığımdan emin olmak istedim, o nedenle buradayım." ifadesini kullandı.



Adam, test olmak için dakikalarca sıra beklemesine ilişkin ise " Burada beklemek çok çılgınca. Çünkü birkaç hafta önce buraya gelseniz sırada neredeyse hiç kimseyi görmezdiniz. Bunun Noel nedeniyle mi yoksa Washington DC'de son dönemde ciddi derecede artan vakalar nedeniyle mi olduğunu bilmiyorum, belki her ikisidir." dedi.



Washington DC ve çevresindeki seyyar test merkezlerinin yine de bir nebze avantaj sağladığını kaydeden Adam, "Ben Marylandlıyım ve oradaki arkadaşlarım hiç test bulamadıkların söylüyor. Testlere son dönemde bir akın var. Geçen yıl da sanırım benzeri durum yaşanmıştı. Bu kesinlikle problem." diye konuştu.



Öğretmenlik yapan ve ailesi ile Noel için bir araya gelmeden önce test yaptırmaya gelen Kara ise "Bence bu kadar kişinin sırada beklemesi toplumun dikkatli olduğu anlamına geliyor. İnsanlar Kovid-19'dan dolayı endişeli ve güvende olduklarından emin olmak istiyorlar." dedi.



Biden yönetiminin ocak ayında evde yapılan test kiti dağıtacakları duyurusunun da kendisini memnun ettiğini belirten Kara, "Bence bu çok iyi. Ben bir öğretmenim ve öğrenciler okula geri dönmeden önce test olabilirlerse bu çok iyi olur." ifadelerini kullandı.



Noel tatili için Asya'ya gitmeden önce test yaptırmaya gelen 29 yaşındaki Penny, "Seyahat edebilmek için sanırım herkes böyle sıra bekliyor. Sabırlı olmamız gerektiğini söylemem gerekiyor. Bu çok üzücü ve büyük bir zaman kaybı ancak başka bir şansım yok. Burada olmam ve test yaptırmam gerekiyor." diye konuştu.



Biden yönetimi ocakta dağıtmak üzere 500 milyon evde hızlı test kiti satın alıyor



Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, salı günü yaptığı açıklamada test seçeneklerini çoğaltmaya ve kuyrukları azaltmaya çalıştıklarını vurguladı.



Bu haftadan itibaren en çok vakanın görüldüğü New York'tan başlayarak daha çok test merkezi kurup merkezlerin önündeki kuyrukları azaltmaya çalışacaklarını dile getiren Biden, "Federal hükûmet yarım milyar hızlı test kiti satın alıyor ve bu kitler ocaktan itibaren dağıtılmaya başlanacak. Bu testler tamamen ücretsiz olacak. Halkın testi sipariş etmesi için bir de internet sayfası kuruyoruz." dedi.



Ancak Biden'ın bu açıklamasına rağmen, ülkedeki test sıkıntısının artması ve insanların test olamaması durumunda Noel döneminde seyahat edenlerin Kovid-19'u daha çok yaymasından da endişe ediliyor.



