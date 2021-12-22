Doğu Almanya’da bulunan bir engelliler merkezinde geçtiğimiz nisan ayında dört felçli bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, katilin merkezde çalışan 52 yaşındaki bir hemşire olduğunu belirledi. Bunun üzerine zanlı gözaltına alındı. Tutuklanan sanık, bugün Postdam Eyalet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hemşire 15 yıl hapis cezası aldı ancak akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle psikiyatri kliniğine yatırılmasına karar verdi. Katil zanlısı, mahkeme salonunda bulunan maktullerinin ailelerinden özür diledi.
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Almanya'da engellileri öldüren hemşireye 15 yıl hapis
Almanya'da dört engelliyi bıçaklayarak öldürülen katil zanlısı 15 yıl hapis cezası aldı. Ancak akıl sağlığı yerinde olmadığı için tedavi görecek.
Doğu Almanya’da bulunan bir engelliler merkezinde geçtiğimiz nisan ayında dört felçli bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, katilin merkezde çalışan 52 yaşındaki bir hemşire olduğunu belirledi. Bunun üzerine zanlı gözaltına alındı. Tutuklanan sanık, bugün Postdam Eyalet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hemşire 15 yıl hapis cezası aldı ancak akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle psikiyatri kliniğine yatırılmasına karar verdi. Katil zanlısı, mahkeme salonunda bulunan maktullerinin ailelerinden özür diledi.
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