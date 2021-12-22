ABD Federal Havacılık İdaresince (FAA) yapılan açıklamada, Houston kenti yakınlarında "Cessna 208" tipi tek motorlu uçağın bir yamaç paraşütüyle çarpıştığı belirtildi.
PİLOT DA ÖLDÜ YAMAÇ PARAŞÜTÇÜSÜ DE
Çarpışmadan kısa süre sonra uçağın yere çakıldığı, uçaktaki tek kişi olan pilot ile yamaç paraşütü yapan kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. FAA’nın kazayı incelediği kaydedildi.
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