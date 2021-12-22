Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olarak kayıtlara giren Çin, salgının en kolay kontrol altına alan ülkelerden olmuştu. Varyantlar sonrası dünya üzerinde yaşanan vaka artışları Çin'i de vurdu. Çin'in Şian kentinde, son günlerde Covid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle 13 milyondan fazla kişiye sokağa çıkma yasağı getirildi.

UZUN MESAFE OTOBÜS VE UÇAK SEYAHATLERİ DE DURDURULDU

BBC'nin haberine göre, bugün ilan edilen yeni Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla her evden sadece bir kişiye dışarı çıkma imkanı tanındı. Geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağının yanı sıra uzun mesafeli otobüs ve uçak seyahatleri durduruldu, otoyollara kurulan noktalarda Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı.

Kamu çalışanlarıyla beraber fiziki olarak iş yerinde bulunması zorunlu olmayan kişilere evden çalışma çağrısı yapıldı.

9 ARALIK'TAN BUGÜNE 143 VAKA

9 Aralık'tan bu yana 143 Covid-19 vakasının tespit edildiği Şian'da yetkililer, spor salonları, eğlence mekanları, sinema salonları gibi iç mekan etkinliklerinin geçici olarak yasaklandığını açıklamıştı.

Çin'de hayata geçirilen "Sıfır Covid-19" uygulaması uyarınca, vaka sayısında artış görülen kentlerde geniş kapsamlı test ve aşılama gibi tedbirler alınıyor.

Pekin yönetimi, şubatta başlayacak 2022 Kış Olimpiyatları öncesinde salgınla ilgili ciddi tedbirler alıyor.

Çin'de şimdiye kadar 100 bin 544 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

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